18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:27

Еще один фигурант дела о хищении 700 млн рублей в Выборге отправился под домашний арест

фото ЗакС политика Еще один фигурант дела о хищении 700 млн рублей в Выборге отправился под домашний арест

Суд в Петербурге арестовал на два месяца бизнесмена, гендиректора фирмы "Строймаркет 47" Магомеда Османова, фигурирующего в деле о хищении из бюджета Выборсгкого района Ленобласти 700 млн рублей, передает объединенная пресс-служба судов. По версии следствия, его компания получала денежные переводы от районной администрации, но никаких подрядных работ в рамках контрактов, связанных с капитальным ремонтом домов, не вела. Арестант признал вину лишь частично.

Эк-глава муниципального района, Геннадий Орлов, тоже на время следствия находится под домашним арестом. Попав под следствие, он расстался с должностью, и теперь врио главы района работает Ильдар Гилязов. По делу также проходит бывший глава местного комитета финансов Александр Болучевский.

Вскоре после начала расследования, в конце октября, в районе Выборга застрелили бизнесмена, муниципального депутата Александра Петрова. СМИ Ленобласти писали, что его неофициально называли "хозяином Выборга", а незадолго до гибели из дома Петрова украли сейф с документами.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:27 Милонов сформулировал свою позицию по продлению времени продажи алкоголя

18:56 В Петербурге могут сделать круглосуточным тестирование на COVID-19

18:27 Еще один фигурант дела о хищении 700 млн рублей в Выборге отправился под домашний арест

17:43 Алексиевич: Белорусская оппозиция создала еще один координационный совет

17:22 Реставрация зданий Александро-Невской лавры отнимет примерно десять лет

16:52 Во время пандемии различные меры поддержки коснулись 2 млн петербуржцев

16:28 Усадьбу Орловых-Денисовых в Коломягах превратят в ресторан

16:06 Смольный выделил на поздравительные открытки 1,8 млн рублей

15:54 Рыбаков указал генпрокурору на малый объем медицинских расходов в проектах бюджетов

15:50 "Коммунисты России" предложили своего кандидата в члены Горизбиркома

15:20 Максим Шевченко нашел иск Пригожина "смешным и странным"

14:54 Прокуратура просит назначить Шестуну 20 лет колонии

14:19 Рособрнадзор перенес итоговые сочинения для 11-х классов на весну из-за коронавируса

13:47 Участковые врачи в Петербурге смогут диагностировать коронавирус без тестов

13:24 Омскую студентку оштрафовали на 320 тысяч рублей за оправдание теракта в Новой Зеландии

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru