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19:27

Милонов сформулировал свою позицию по продлению времени продажи алкоголя

фото ЗакС политика Милонов сформулировал свою позицию по продлению времени продажи алкоголя

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов, комментируя обсуждаемую в Мариинском дворце инициативу о продлении режима продажи алкоголя до 23 часов, напомнил, что нынешние правила были добыты в тяжелой борьбе. Терять это завоевание, считает политик, недальновидно, а политикам-популистам не стоит зарабатывать себе очки на здоровье и будущем сограждан. Для этого, считает он, есть масса других путей и способов.

"Ну хочется все-таки чтоб чуть-чуть побольше порядка было. Сейчас взять и на ровном месте... Ну давайте возьмем и отменим алкогольные ограничения вообще все, вернем пиво на стадионы, в детские сады... Это неправильно. Есть государственная политика, есть доказанная эффективность этих часов запрета, и запреты на алкоголь всегда будут непопулярными. Так легко подпустить себе пиару через эту либерализацию, нельзя этого делать", - рассудил Милонов в эфире радиостанции "Комсомольская правда - Петербург".

По мнению депутата, принятие новой нормы станет шагом назад и подыгрыванием "алкогольному лобби".

На сегодняшний день спиртсодержащие жидкости в Петербурге можно легально купить с 11 до 22 часов. Отметим, что комитет по законодательству предварительно одобрил новую инициативу, но в ближайшее время ЗакС не будет принимать конкретное решение по вопросу о либерализации правил торговли спиртным. Депутаты будут следить за общественной реакцией на озвученную идею, а после проведут новое обсуждение в Мариинском дворце.


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