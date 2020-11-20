"Всякое бывает": Депутаты Госдумы объяснили, зачем президенту пожизненная неприкосновенность

В Государственной Думе в первом чтении приняли законопроект о пожизненной неприкосновенности президента России. Ее решили распространить не только на действия, которые глава государства совершил на своем посту, но и на то, что он может сделать, уже освободив кресло президента. Исключение сделано только для статей о госизмене и тяжких преступлениях. Зачем экс-президентам такие гарантии и от кого их надо защищать - ЗАКС.Ру рассказали депутаты Госдумы.

фото: duma.gov.ru

Государственная Дума 17 ноября в первом чтении одобрила изменения в закон о президенте России. Поправки принимали до 19 ноября, а 20 ноября правовое управление парламента представило свое заключение: замечаний не имеется.

Согласно документу, бывшего президента нельзя будет привлечь к уголовной и административной ответственности и проводить обыски и из-за действий, которые он совершил, уже покинув пост главы государства. Защита распространяется на жилую и служебную недвижимость, транспорт, технику, документы, багаж и переписку.

Неприкосновенности бывшего главу государства можно будет лишить только из-за государственной измены или тяжкого преступления. Для этого с соответствующей инициативой должны выступить не менее трети депутатов Государственной Думы, собрать специальную комиссию, которая вынесет решение о лишении бывшего президента неприкосновенности. Это решение должны одобрить не менее двух третей парламентариев, а затем поддержать не менее двух третей сенаторов в Совете Федерации в течение трех месяцев от выдвижения обвинения Госдумой. При этом, Верховный суд должен будет согласиться с тем, что признаки преступления в действиях экс-президента действительно есть. Конституционному же суду необходимо будет подтвердить, что обвинение выдвинуто в том порядке, который прописан в законодательстве.

В пока еще действующем варианте закона сказано, что неприкосновенность бывшего главы государства касается только его действий, которые он совершил на посту президента. Инициировать снятие неприкосновенности может председатель Следственного комитета России: он должен направить свое представление в Госдуму, а затем в Совфед. Обе палаты должны одобрить инициативу главы СК большинством голосов, следует из пока действующего закона.

Внеся документ на рассмотрение парламента соавтор изменений депутат Госдумы Павел Крашенинников заявил ТАСС, что законопроект важен для стабильности государства и общества. Положения документа обезопасят бывших глав государства от преследований: "чтобы те, кто занимал, занимает или будет занимать президентский пост, понимали, что существует такой статус неприкосновенности, что никто не будет мстить, преследовать и так далее", заявил депутат.

С ним согласны и некоторые парламентарии Госдумы от Петербурга. В разговоре с ЗАКС.Ру депутат "Единой России" Сергей Боярский отметил, что предлагаемые нормы позволят президенту быть независимым и свободным на занимаемом посту.

- Это дает бывшему президенту свободу в действиях, решениях, чтобы он не зависел от электоральной конъюнктуры, поскольку выборы - это всегда конкуренция, это всегда борьба элит. Человек, который управляет государством и все время оглядывается на последствия возможной передачи власти оппонентам, конечно, не может быть эффективным и свободным от влияния руководителем.

Аналогичные аргументы и у депутата-единоросса Михаила Романова. Она заявил ЗАКС.Ру, что полностью согласен с положениями законопроекта. По его словам, глава государства должен обладать всеми необходимыми гарантиями и после того, как покинет пост президента.

- У него такие большие полномочия и такая гигантская ответственность, иногда даже не сопоставимая с полномочиями, не только за судьбу наших граждан, судьбу нашей страны, а в целом за мир и порядок, что у него должен быть обязательно такой пакет гарантий со стороны государства, - считает Романов.

Во время голосования в первом чтении против законопроекта выступила фракция КПРФ. Депутат-коммунист Юрий Синельщиков, выступая в парламенте, заявил, что процедуру снятия неприкосновенности практически невозможно реализовать в жизни и фракция отказывается поддерживать принятие документа.

Однако, депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил ЗАКС.Ру, что в этом вопросе однопартийцев не поддерживает. Он уверен, что президента надо оградить от возможного преследования за его действия на высокопоставленном посту и после того, как он сложит полномочия, - якобы пока закон не принят экс-главе государства, недоброжелатели легко смогут "придумать" какой-либо проступок. Если же документ вступит в силу, избранный руководитель России сможет работать спокойно и делать то, что считает нужным для страны, уточнил коммунист:

- Нужно, чтобы он сидел и делал то, что он считает нужным. Правильно это или неправильно - это уже другой вопрос. Но, если он сидит на своем месте, если он законно избран, то он имеет право делать так, как считает нужным для нас с вами.

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Нилов сказал ЗАКС.Ру, что существование юридической защиты главы государства и экс-президента необходимо. Так никто не сможет неоправданно преследовать бывшего руководителя страны, чтобы оказать на него давление, считает Нилов. Он напомнил, что подобное в истории случалось неоднократно: и на Украине, когда бывший президент Виктор Янукович бежал из страны, и в Молдавии, где кандидатка в главы государства Майя Санду заявила о необходимости люстрации. Нилов отметил, что введение законодательной защиты экс-президента России от подобного преследования положительно повлияет на сменяемость власти в стране.

- А хорошо ли это для того, чтобы сменяемость власти все-таки у нас происходила? Чтобы в том числе и эти причины, о которых мы с вами говорим, не являлись причиной того, чтобы до конца быть при власти президенту, дабы иметь в том числе вот какую-то такую юридическую защиту, - заявил депутат.

Нилов добавил, что надо ввести и обязательный контроль за бывшими руководителями государства. Они, по словам депутата, знают много о безопасности страны, а эти данные надо оберегать от попадания в чужие руки. Бывший президент России не должен без присмотра разъезжать по странам и общаться со всеми подряд, уверен эсер.

По мнению депутатов-собеседников ЗАКС.Ру, судебная и правоохранительная системы при новой власти могут начать работать против бывшего президента. Для предупреждения необоснованного преследования и требуется введение пожизненной неприкосновенности, считает Боярский:

- Это зависит от той конъюнктуры, которая может сложиться [в будущем]. По-разному складывается политическая погода. На сегодняшний день у нас все ясно и стабильно, а что будет в будущем - покажет время. Уверен, что все вместе мы сможем удержать стабильный и благоприятный политический климат, но от ошибок, от неожиданностей никто не застрахован. Поэтому система и правила игры должны быть понятны и установлены на десятилетия вперед.

Такого же мнения придерживается и другой представитель "Единой России" в Госдуме Романов. По его словам, история уже не раз показывала, что преследование бывших глав государств возможно.

- Мы же не знаем, как будет развиваться [страна]. Всякое бывает - история показывает, - заявил Романов.

Бортко же считает, что теоретически при желании экс-президенту "сделают и тяжкое преступление в одну секунду". Таких примеров в истории достаточно, добавил коммунист.

- Люди, приходящие после существующей власти, найдут любую причину, чтобы придраться. Поэтому, я считаю необходимым дать полную гарантию руководителю государства, - заявил Бортко.

Против законопроекта на голосовании в Госдуме высказались и некоторые депутаты от ЛДПР. В частности, парламентарий Сергей Иванов считает, что при кардинальной смене власти в стране пришедшим в правительство людям будет все-равно на принятые законопроекты.

- Если, не дай бог, изменится ситуация и придут другие люди, плевать они хотели на то, что вы приняли, на то, что проходило так называемое голосование народное, и так далее. Все в одночасье будет изменено, и вы же здесь будете голосовать "за" и говорить: "Мы поддерживаем", - сказал с парламентской трибуны Иванов.

По его словам, он не может поверить в то, что президент России может бояться за свои решения на посту, из-за чего ему необходимы пожизненные гарантии неприкосновенности. Порядочный человек так не будет делать, уверен Иванов.

София Саттарова

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