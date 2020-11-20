Подписка на СМИ обойдется Госдуме в 3,5 млн рублей.

Аппарат Государственной Думы заключил контракт на поставку печатных СМИ в 2021 году с ООО "Подписка-экспресс". Сумма договора составила 3,5 млн рублей.

В списке издания на поставку парламент указал журнал "Русский репортер", заложив на это 6,8 тысяч рублей. При этом, данное СМИ не выходит в печать с весны 2020 года.

Помимо "Русского Репортера" парламент заказал еще 246 периодических изданий. В основном каждое СМИ требуется в единичном экземпляре: например, Forbes и "РБК", но есть и издания, которые нужны в нескольких комплектах. В частности, газета "Коммерсант" - 32 экземпляра, "Ведомости" - 19, "Московский комсомолец" - 16, "Независимая газета" - 16, "Комсомольская правда" - 14. Дороже всего парламенту обойдутся "Ведомости" - на их покупку и поставку заложено 146 тысяч рублей.

Читать в Госдуме больше всего хотят издания на юридическую, правовую и экономическую тематику. Однако, заказать решили и тревел-журнал "National Geographic Россия", и издания об истории - "Вопросы истории" и "Загадки истории".

В перечне СМИ, которые парламент заказал себе, есть журналы "Искусство кино", "Огонёк", "Религия и право" - все они нужны только в одном экземпляре. А вот ежедневная газета "Спорт-экспресс" требуется парламенту в семи комплектах.

Ранее периодику заказал себе аппарат президента, решив потратить на это 6,2 млн рублей. Отметим, Кремль от журнала "Русский Репортер" отказался, хотя раньше выписывал и его.