Суд в США отложил рассмотрение дела ЮКОСа против России до 2022 года

Суд в Вашингтоне приостановил на два года рассмотрение иска акционеров ЮКОСа к России по запросу властей РФ, передает РИА "Новости".

Разбирательство отложено до 18 ноября 2022 года или до того, как российскую кассационную жалобу рассмотрят в суде Нидерландов. Четыре года назад рассмотрение иска уже приостанавливалось по требованию акционеров.

Напомним, экс-акционеры ЮКОСа требуют от российских властей выплатить им компенсацию в рамках решения суда Гааги. В 2014 году Третейский суд в Гааге присудил им 57 млрд рублей, в феврале апелляционный суд подтвердил это решение. Акционеры считают, что Россия намеренно обанкротила ЮКОС и ее бенефициаров, преследуя цель захватить активы предпринимателей.

Подобная процедура взыскания с России средств и ареста имущества по этому делу запущена в нескольких странах. Кроме США, это Великобритания, Германия, Индия, Франция и Бельгия.