В России выявили еще 24,8 тысяч зараженных коронавирусом, в Петербурге - 2,4 тысячи

В России за минувшие сутки зафиксировано 24 822 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Сейчас коронавирусной инфекцией болеют 451 535 россиян, всего с марта выявлено 2 064 748 случаев заражения. Умерли от коронавируса 35 778 человек, 467 летальных исходов добавлено в статистику за последние сутки.

В Петербурге выявлено 2 476 новых случаев заболевания, всего в городе, по официальным данным, прямо сейчас болеют 34 670 человек. За время эпидемии выявлено 95 270 случаев заражения в Петербурге. Известно о 4 896 летальных исходов от коронавируса, 70 человек признаны умершими от болезни за минувший день.

В Архангельской области число зараженных коронавирусом возросло до 27 983 человек (+332), в Мурманской – до 24 907 (+268), в Коми – до 18 786 (+275). В Ленобласти всего заболели 15 092 человек (+202), в Карелии – 11 769 (+359), в Псковской области – 10 699 (+169). В Новгородской области в статистику внесены 10 073 заболевших (+170), в Вологодской – 9 841 (+176), в Калининградской – 9 769 (+181 в НАО – 621 (+9).