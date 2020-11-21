Врачи выявили у Сергея Фургала заболевание легких в СИЗО

У бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обнаружено заболевание легких после проведения КТ, передает Dvhab.ru со ссылкой на члена ОНК Москвы Еву Меркачеву.

По словам Меркачевой, КТ Фургалу сделали по его просьбе в среду, 18 ноября. Врачи рекомендовали ему пройти эту процедуру еще до конца августа.

"В одном из легких найдены патологические изменения, свидетельствующие о заболевании. Его динамика неизвестна. Врачи не могут назвать однозначную причину процесса - для этого необходимо серьезное обследование. Но в этом следователь отказал, не дав разрешение", - рассказала Меркачева.

Фургал арестован по обвинению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину и рассказал, что до помещения в СИЗО от него требовали уйти в отставку с поста губернатора. Вместо него врио губернатора назначен Михаил Дегтярев.