Путин пообещал российские вакцины от коронавируса всем нуждающимся странам

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20 заявил, что Россия готова предоставить свои разработанные вакцины от коронавируса всем нуждающимся странам, передает ТАСС.

Путин заявил, что Россия "поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленный на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех".

"Без сомнения, препараты для иммунизации являются, должны являться всеобщим, общественным достоянием. Наша страна, Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учеными вакцины", - сказал Путин.

В России пока зарегистрированы две вакцины от коронавируса: от центра имени Гамалеи ("Спутник V") и от центра "Вектор" ("ЭпиВакКорона"). Первая была зарегистрирована в августе, вторая – в октябре. Причем в удостоверении второго препарата указывалось, что клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности вакцины не проводились и защитный титр антител неизвестен.