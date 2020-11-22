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14:45

Латынина о новых законах: Скоро 80% населения проще будет носить желтую звезду на одежде

фото ЗакС политика Латынина о новых законах: Скоро 80% населения проще будет носить желтую звезду на одежде

Политический обозреватель Юлия Латынина связала новую волну запретительных законопроектов, инициированных на уходящей неделе депутатами и сенаторами, с боязнью предстоящих выборов в Государственную думу и начала демонстраций по образцу белорусских. Именно поэтому, считает она, принято решение "закрутить гайки" по максимуму и не дать возможности заниматься общественно-политической деятельностью огромному числу людей. Именно так она трактует внесенную в Думу норму, запрещающую вести политическую деятельность и при этом получать какие-либо денежные переводы с территории другого государства.

"Если женщина вышла, потому что у нее садик перекопали, где ребенку гулять и просто подписала какую-то ноту протеста по этому поводу в своем Воронеже, то она уже участвует, строго говоря, в политической деятельности. А если при этом бедная эта женщина, например, скажет, что у нее дочка живет в Англии, пару раз прислала матери по 100 долларов, то она уже иностранный агент, потому что она получает финансирование", - рассудила она в авторской радиопрограмме.

Особо отмечает, Латынина что деньги при таком раскладе могут быть получены на что угодно: это законотворцев уже не интересует. Исходя из такой логики, иронизирует публицист, пора запрещать владение зарубежными языками, поскольку законодательство становится в ее понимании репрессивным в чистом виде и никакой, кроме подавления инакомыслия, цели не преследующим.

"Скоро всему населению России, как и всему населению Белоруссии, 80% проще будет носить желтую звезду на одежде. <...> Вообще-то, на месте Клишасов и Хинштейнов я бы не заморачивалась и внесла бы еще более радикальные законы, например, приравнять к митингу любое появление на улице вообще, вот чтобы каждый вышедший на улицу, был виновен и хватать или не хватать его определял участковый", - заключила Латынина.

Отметим, что в Думу также внесли законопроект, ужесточающий правила участия в уличных акциях. В случае его принятия противоправной, в частности, будет считаться очередь к одиночному пикету.

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