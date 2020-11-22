На "антилукашенковской" демонстрации в Минске десятками задерживают людей

В белорусской столице проходит традиционная воскресная акция протеста против политического режима Александра Лукашенко. В городе, что стало нормой для последних недель, располагается военная техника. Правозащитный центр "Весна" насчитал как минимум 62 человека задержанных. Среди них есть как люди преклонного возраста, так и несовершеннолетние.

В Telegram-канале NEXTA, главном рупоре протестов этого года в Белоруссии, отмечается, что, в отличие от своих предыдущих выступлений, 22 ноября минчане предпочли двигаться по проезжей части, чем привели в замешательство силовиков. Прилагающиеся видеоматериалы показывают, что выбранная демонстрантами тактика действительно ограничивает омоновцев в маневрах.

Напомним, что 9 августа Лукашенко насчитали 80% голосов на выборах, с чем массово не согласились граждане. Время от времени попадая в изоляторы, они больше трех месяцев продолжают требовать ухода Лукашенко на улицах. Вся оппозиция в Белоруссии из легального политического поля выдавлена.