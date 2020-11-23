В Псковской области из-за коронавируса отменили новогодние ёлки в школах и детсадах

Руководитель Псковской области Михаил Ведерников запретил проводить новогодние праздники в закрытых помещениях - в том числе, в школах и детсадах.

"К сожалению, всем придётся воздержаться от новогодних ёлок в детских садах и школах, банкетов, танцев в кафе и ресторанах", - сообщил губернатор в видеообращении к жителям региона.

При этом, добавил Ведерников, запрет не коснётся уличных мероприятий - новогодних ярмарок и гуляний.

Эпидемиологическая обстановка в Псковской области по-прежнему остаётся напряжённой, коечный фонд для COVID-больных загружен на 74%. Обещается, что количество мест для заражённых увеличат с 970 до 1250.

Все введённые антивирусные ограничения продлеваются до 6 декабря.