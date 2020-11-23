COVID-19 выявлен у рекордного количества россиян: заболели свыше 25 тысяч человек

Согласно обновленной статистике по распространению коронавируса в России, инфекция подтвердилась у ещё 25 173 человек - это рекордный показатель с начала пандемии, информирует оперативный штаб.

На сегодняшний день официально известно о 2 114 502 россиянах, заразившихся COVID-19.

За минувшие сутки болезнь унесла жизнь 361 гражданина, всего скончались 36 540 инфицированных.

Излечились при этом ещё 16 002 человек, за всё время выздоровели 1 611 445 заболевших.

Наибольшее количество новых заражений зафиксировано в Москве — 6 866, Петербурге — 2 926, Московской области — 971, Нижегородской области — 447, в Свердловской области — 389.