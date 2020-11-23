Дегтярев решил не тратить 33 млн рублей на свою охрану

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев распорядился отменить госзакупку на 33 млн рублей, предполагавшую усиление его личной охраны. Ожидалось, что эта сумма бюджетных денег уйдет на посменную охрану его персоны семью людьми. Об отмене конкурса чиновник объявил через Instagram, выразив неудволетворение действиями подчиненных, которые, по его мнению, действовали необдуманно во время его отъезда.

"Четыре месяца общаюсь с людьми, пожал 40 000 рук, а вы такие вещи делаете, пока я в отъезде", - произнес ЛДПР-овец.

Ранее осенью он заявлял о необходимости усилить свою охрану из-за регулярно поступающих угроз.

Отметим, что в регионе против врио губернатора выступают не только "рассерженные горожане", с лета продолжающие защищать арестованного предшественника Дегтярева, Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Сегодня, 23 ноября, в знак протеста против политики московского назначенца партийные мандаты демонстративно сдали 17 из 15 членов ЛДПР, представленных в городской думе Хабаровска. Таким образом фракция лишилась большинства.