Участницу Pussy Riot Никульшину оштрафовали за акцию с ЛГБТ-флагами на здании ФСБ

Столичный Мещанский райсуд оштрафовал на 10 тысяч рублей участницу Pussy Riot Веронику Никульшину за акцию с радужными флагами, водружёнными на здания ФСБ и администрации президента, известил адвокат девушки от "ОВД-Инфо" Сергей Тельнов.

Никульшиной инкриминировали нарушение порядка проведения акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

В руки к правоохранителям акционистка попала 8 октября: её задержали и доставили в отдел полиции, где составили протокол по обозначенной "протестной" статье. В тот же день борцы с преступностью поймали и других участников акции - Марию Алёхину и Александра Софеева. Софеева на следующий день отправили под арест на 30 суток за повторное нарушение порядка проведения уличного мероприятия.

За последние два месяца участницы Pussy Riot уже в третий раз попадают в поле зрения силовиков. 4 ноября активистки в кокошниках также отправились в отдел полиции. До этого их задерживали после акции на день рождения Владимира Путина: тогда в Москве на зданиях силовых ведомств они развесили ЛГБТ-флаги.