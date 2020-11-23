18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:59

Участницу Pussy Riot Никульшину оштрафовали за акцию с ЛГБТ-флагами на здании ФСБ

фото ЗакС политика Участницу Pussy Riot Никульшину оштрафовали за акцию с ЛГБТ-флагами на здании ФСБ

Столичный Мещанский райсуд оштрафовал на 10 тысяч рублей участницу Pussy Riot Веронику Никульшину за акцию с радужными флагами, водружёнными на здания ФСБ и администрации президента, известил адвокат девушки от "ОВД-Инфо" Сергей Тельнов.

Никульшиной инкриминировали нарушение порядка проведения акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

В руки к правоохранителям акционистка попала 8 октября: её задержали и доставили в отдел полиции, где составили протокол по обозначенной "протестной" статье. В тот же день борцы с преступностью поймали и других участников акции - Марию Алёхину и Александра Софеева. Софеева на следующий день отправили под арест на 30 суток за повторное нарушение порядка проведения уличного мероприятия.

За последние два месяца участницы Pussy Riot уже в третий раз попадают в поле зрения силовиков. 4 ноября активистки в кокошниках также отправились в отдел полиции. До этого их задерживали после акции на день рождения Владимира Путина: тогда в Москве на зданиях силовых ведомств они развесили ЛГБТ-флаги.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:32 Путин подписал закон об увеличении НДФЛ для богатых

13:26 Беглов назначил Чечину членом ГИК

13:03 Марию Алёхину оштрафовали за антигомофобную акцию с радужными флагами

12:59 За неделю с петербургских улиц вывезли почти двести кубометров снега

12:25 В Петербурге для COVID-больных свободны лишь 8% коек

12:18 За полгода Петербург обеспечил 36 тысяч семей помощью юристов и психологов

11:59 Участницу Pussy Riot Никульшину оштрафовали за акцию с ЛГБТ-флагами на здании ФСБ

11:50 Дегтярев решил не тратить 33 млн рублей на свою охрану

11:25 Участвовавшего в шествии в поддержку Фургала хабаровчанина арестовали на 10 суток

11:20 В Петербурге случился пожар в универсаме "Невский"

10:49 COVID-19 выявлен у рекордного количества россиян: заболели свыше 25 тысяч человек

10:31 Комитет по образованию обрёл нового замглавы: им стал Михаил Пучков

10:06 В Псковской области из-за коронавируса отменили новогодние ёлки в школах и детсадах

9:41 17 хабаровских депутатов ЛДПР вышли из партии, протестуя против политики Дегтярёва

9:15 Скончался экс-глава Хакасии Виктор Зимин: у него диагностировали COVID-19

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru