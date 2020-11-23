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12:18

За полгода Петербург обеспечил 36 тысяч семей помощью юристов и психологов

фото ЗакС политика За полгода Петербург обеспечил 36 тысяч семей помощью юристов и психологов

За первую половину 2020 года петербургские чиновники организовали услуги бесплатной юридической и психологической помощи для 35829 семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, сообщает пресс-служба Смольного. С учетом пандемии, пришедшейся на 2020 год, и связанными с ней ограничениями часть услуг представляла собой психологическую помощь по телефону.

"Мы стремимся создать благоприятные условия для развития каждого ребёнка. Работа с семьёй, попавшей в трудную ситуацию, должна выстраиваться индивидуально. Только так можно обеспечить защиту прав и интересов детей", - отметил глава города Александр Беглов.

Для многих петербуржцев специалисты составляли индивидуальные программы реабилитации. Специализируются на поддержке семей в трудном положении на сегодняшний день 53 бюджетных организации. Примечательно, что детям помогают также сотрудники правоохранительных органов и медицинских организаций.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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