За полгода Петербург обеспечил 36 тысяч семей помощью юристов и психологов

За первую половину 2020 года петербургские чиновники организовали услуги бесплатной юридической и психологической помощи для 35829 семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, сообщает пресс-служба Смольного. С учетом пандемии, пришедшейся на 2020 год, и связанными с ней ограничениями часть услуг представляла собой психологическую помощь по телефону.

"Мы стремимся создать благоприятные условия для развития каждого ребёнка. Работа с семьёй, попавшей в трудную ситуацию, должна выстраиваться индивидуально. Только так можно обеспечить защиту прав и интересов детей", - отметил глава города Александр Беглов.

Для многих петербуржцев специалисты составляли индивидуальные программы реабилитации. Специализируются на поддержке семей в трудном положении на сегодняшний день 53 бюджетных организации. Примечательно, что детям помогают также сотрудники правоохранительных органов и медицинских организаций.

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