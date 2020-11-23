Марию Алёхину оштрафовали за антигомофобную акцию с радужными флагами

Пресненский райсуд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей участницу Pussy Riot Марию Алёхину за акцию против гомофобии, которая заключалась в том, что она и другие активисты украсили здания судов, ФСБ и администрации президента ЛГБТ-флагами, поделился с "МБХ медиа" адвокат Дмитрий Захватов.



"У нас же де-факто запрещено проведение собраний. Соответственно правоохранительные органы квалифицируют это действие как пикет. На мой взгляд, конечно, это неправильно, совершенно безграмотно. Но единственное, что мы можем, возражать против этого, подавать жалобы и обращаться в ЕСПЧ", - рассказал Захватов.

Ранее сегодня Мещанский райсуд оштрафовал на 10 тысяч рублей другую участницу Pussy Riot Веронику Никульшину по аналогичной "протестной" статье 20.2 КоАП.

За последние два месяца участницы Pussy Riot уже в третий раз попадают в поле зрения силовиков. 4 ноября активистки в кокошниках также отправились в отдел полиции. До этого их задерживали после акции на день рождения Владимира Путина: тогда в Москве на зданиях силовых ведомств они развесили радужные флаги.