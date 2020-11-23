Губернатор Псковской области попросил денег у Путина

Глава Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о финансовой помощи вверенному ему региону, о чем сообщается в Telegram-канале администрации области.

Чиновник уверяет, что все меры поддержки граждан, бизнеса и системы здравоохранения, инициированные правительством и оплаченные из федерального центра, он и его подчиненные реализовали в полном объеме. Однако, по мысли Ведерникова, парадоксальным образом регион пострадал из-за своей эффективности: именно из-за того, что экономика субъекта РФ на первых порах справилась с пандемией, псковским чиновникам выделили недостаточно средств - 377 млн рублей в рамках так называемого "второго транша". Это всего 0,1% от всех средств, направленных в рамках этого транша в регионы. В результате дефицит бюджета вырос почти на 2 млрд рублей.

Весной, в разгар пандемии, Ведерников просил президента прислать "подкрепление" из медиков, и просьбу в Москве выполнили.