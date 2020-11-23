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14:46

"Ленфильм" заплатит 620 тысяч рублей за дерево, упавшее на чужой автомобиль

фото ЗакС политика "Ленфильм" заплатит 620 тысяч рублей за дерево, упавшее на чужой автомобиль

Руководство "Ленфильма" должно будет выплатить 620 тысяч рублей петербуржцу, чей автомобиль пострадал от падения дерева, росшего на территории киностудии. Это следует из сообщения объединенной пресс-службы судов. Инцидент имел место в декабре прошлого года в Красносельском районе, где компании принадлежит земельный участок.

Согласно выводам суда, одной только силы ветра было недостаточно для падения дерева, в связи с чем ущерб возложили на хозяев территории.

"Ответчиком не представлено допустимых доказательств падения дерева вследствие дополнительной природной (ветровой) нагрузки, равно как не оспорен указанный истцом размер ущерба", - гласит сообщение.

Отметим, что в последние месяцы "Ленфильм" появляется в новостях чаще всего в связи с экономическими трудностями, имеющимися у киностудии. Долг перед ВТБ составляет более 2 млрд рублей. В октябре Минкульт поддержал учреждение почти полумиллионной субсидией.

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