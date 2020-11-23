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15:15

Более 40 экологических движений обратились к кабмину из-за свалки в Угольной гавани

фото ЗакС политика Более 40 экологических движений обратились к кабмину из-за свалки в Угольной гавани

Огромная свалка на берегу Финского залива в Красносельском районе Петербурга, весь последний год не дающая покоя местным жителям, стала поводом для обращения экологов к федеральному правительству. Более сорока общественных организаций подписали открытое письмо, в котором говорится о недопустимости свалки и необходимости ее ликвидировать, а также звучит требование наказать всех виновных. Среди "подписантов" – "Красивый Петербург", "Против захвата озер", "Зеленая коалиция", "Поморье не помойка", "Беллона", "Открытый берег".

"Сюда свозятся донные отложения, изымаемые из рек и каналов города, представляющие собой отходы IV, III и даже II классов опасности. То есть вместо складирования отложений происходит прямой их сброс в акваторию Финского залива, и все токсиканты, скопившиеся на дне рек и каналов города за годы, оказываются в воде залива", - описывается в документе масштаб проблемы.

Активисты убеждены, что некая влиятельная сила "покрывает" интересантов завоза мусора, поскольку достигнувшая площади в 40 га свалка растет, несмотря на сопротивление силовиков, проявившееся в конфискации тяжелой техники и возбуждении уголовного дела этим летом. Предполагаемые бенифициары называются прямо. По мнению экологов, это тесно связанное с "Водоканалом" ООО "Полигон" и ГУП "Экострой" – "учреждение, подведомственное комитету по природопользованию Санкт-Петербурга, у которого имеется арендный договор на складирование донных отложений в "Золоотвал в море", расположенном в береговой зоне Угольной гавани".

Упомянутый договор активисты требуют расторгнуть, а на территории Угольной гавани провести рекультивацию и наконец посчитать ущерб, нанесенный подрядчиками и заказчиками окружающей среде.

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