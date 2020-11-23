В торгово-промышленной палате посчитали прибыль от продления времени продажи алкоголя

Петербургский бюджет может получить существенный дополнительный годовой доход, если будет принят закон о продлении времени продажи спиртных напитков до 23:00. Результаты экспертных подсчетов озвучила председатель комитета по торговле петербургской торгово-промышленной палаты Ольга Волкова.

"Дополнительное разрешенное время продаж увеличит поступления в бюджет Санкт-Петербурга: более 220 миллионов рублей от продажи акцизов и более 2 миллиардов рублей от розничных продаж в год", - цитирует ее "Интерфакс".

Дополнительным аргументом Волковой в пользу законопроекта стала ситуация с коронавирусом: из-за обилия желающих купить алкоголь вечером постоянно создаются опасные с эпидемиологической точки зрения давки в магазинах. Кроме того, считает чиновница, закон поможет снизить продажи некачественной контрафактной продукции.

Комитет по законодательству ЗакСа одобрил инициативу, однако в ближайшее время рассматривать ее на пленарных заседаниях не будут. Сейчас изучается общественное мнение по этой проблеме. Один из самых известных петербургских политиков, депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что нужно оставить все как есть и что действующие правила (продажа алкоголя с 11:00 до 22:00) были отвоеваны большим трудом.

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