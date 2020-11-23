Жителя Кубани отправили в колонию за комментарий о теракте в УФСБ Архангельска

Южный окружной военный суд счёл, что житель Краснодарского края Валерий Клименченко повинен в призывах к осуществлению террористической деятельности (ч.2 ст. 205.2 УК РФ), в связи с чем его следует на 4 года отправить в колонию общего режима, передает "Интерфакс".

Поводом для уголовного преследования Клименченко стал опубликованный им в ноябре 2018 года текст, в котором он поддержал анархиста Михаила Жлобицкого, осуществившего теракт в приемной УФСБ по Архангельской области.

Также кубанец обвиняется в оскорблении представителей власти, в том числе - полицейских.

Добавим, в марте текущего года по статье об оправдании терроризма из-за теракта в архангельской УФСБ житель Калуги получил более пяти лет заключения. По такому же делу проходят псковская журналистка Светлана Прокопьева, рассуждавшая в радиоэфире о мотивации архангельского преступника, и жительница Калининграда Людмила Стеч.

Максимальное наказание по сравнительно новой для российского законодательства статье - семь лет лишения свободы.

Взрыв в здании ФСБ в Архангельске произошел 31 октября 2018 года. По версии следствия, 17-летний местный житель пронес самодельную бомбу, которая взорвалась на входе у металлоискателя. Подрывник погиб, пострадали три человека. По некоторым данным, молодой человек состоял в чате анархистов, где сообщал о своих планах за несколько минут до взрыва. Возбуждено дело по статье "теракт".