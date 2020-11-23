"Коммунисты России": Наш кандидат ничем не хуже госпожи Чечиной

Включение главы Курортного района Натальи Чечиной в состав Горизбиркома встретило разочарование в стане петербургского отделения "Коммунистов России", которые не смогли продвинуть своего кандидата, Александра Сахарова.

"Наш кандидат ничем не хуже госпожи Чечиной, и у нас складывается впечатление, что кандидатура Сахарова не рассматривалась по существу. Это снижает легитимность предстоящих выборов в Петербурге", - заявил секретарь регионального отделения Александр Рахманин.

По его словам, следующему главе ГИК следует находиться в более тесном контакте с непарламентскими партиями.

Кандидатуру Чечиной рекомендовал Центризбирком. Чечина давно знакома с губернатором Александром Бегловым по совместной работе в администрации Курортного района. Отметим, что место главы ГИК стало вакантным после того, как Беглов в ноябре отправил в отставку Виктора Миненко, имевшего недопонимание с Центризбиркомом. Отставку Миненко "Коммунисты России" одобряют.

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