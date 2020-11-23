Суд оставил без движения иск Навального к Пескову

Столичный Пресненский райсуд оставил без движения иск политика Алексея Навального к путинскому пресс-секретарю Дмитрию Пескову, указывается в карточке дела на сайте инстанции, на которую обратили внимание "Открытые медиа".

Причина подобного решения не называется, однако в разговоре с "Медиазоной" юрист ФБК Вячеслав Гимади известил, что заявление "заморожено" лишь до 30 декабря. В самом суде представителям Навального не уточнили, чем обосновано данное решение, посоветовав дождаться ответа по почте.

Навальный намерен защитить свои честь, достоинство и деловую репутацию и требует опубликования на официальном сайте Кремля опровержения слов Пескова, сказанные им об отравлении оппозиционера.

Речь идет о вышедшем 1 октября интервью чиновника ТАСС, где он утверждает, будто с оппозиционером работают специалисты ЦРУ и "через него" выдвигают обвинения в адрес российского президента Владимира Путина.