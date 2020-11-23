С 2021 года установка российских приложений на смартфоны и компьютеры станет обязательной

Новейшее постановление правительства РФ обязало производителей техники, выпущенной после 1 января 2021 года, совершать предустановку российского программного обеспечения. Список программ, среди которых должны быть поисковики, браузеры, соцсети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы, программы для доступа в "облачные" хранилища, e-mail-сервисы, голосовые помощники, программы для онлайн-трансляций, аудио- и видеосервисы, программы для использования платежной системы "Мир", госуслуг и антивирусы, составит Минцифры. Заявки от разработчиков принимаются до 1 декабря нынешнего года. Ожидается, что перечень софта будет обновляться ежегодно и утверждаться к августу.

В случае со смартфонами и планшетами речь идет об обязательной предустановке целых шестнадцати отечественных приложений. На компьютеры и ноутбуки производителям "железа" потребуется установить только российские браузер, офисное программное обеспечение м антивирус, а на "умные телевизоры" - браузер, социальную сеть, поисковик и аудиовизуальный сервис.

Документ должен был вступить в силу еще 1 июля, но делу помешала пандемия коронавируса.