Роспотребнадзор объяснил Беглову бессмысленность школьной дистанционки

Управление Роспотребнадзора по Петербургу в лице его главы Натальи Башкетовой разъяснило городскому главе всю тщетность повсеместного ввода дистанционного обучения в школах: соответствующие выдержки из письма надзорного ведомства градоначальнику приводит "Фонтанка".

"Перевод детей на дистанционное обучение может привести к неконтролируемому посещению детьми общественных мест, расширению круга общения за пределами организованного коллектива и семьи, несоблюдению мер личной профилактики, что в дальнейшем приведет к значительному росту заболеваемости ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции", - говорится в послании Роспотребнадзора.

Как результат – заболевание подхватят "лица старшего возраста", что, в свою очередь, может привести к увеличению статистики по COVID-смертям.

В то же время, отметила Башкетова, по имеющейся у неё информации, в школах проводится весь комплекс необходимых "антивирусных" мер для защиты от передачи COVID-19.

Добавим, на сегодняшний день у петербургских школьников есть возможность учиться удалённо, если того захотят их родители. В случае заметного ухудшения эпидобстановки в учебных заведениях могут ввести цикличное обучение, когда дети две недели занимаются дома, а затем одну неделю – в классах.