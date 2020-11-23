Здание музея Достоевского украсили световым граффити

Первое в историческом центре Петербурга световое граффити появилось на фасаде музея Достоевского - в доме по Кузнечному переулку, где жил знаменитый писатель, сообщает сайт городского правительства. Рисунок представляет собой портрет литератора. Авторы художественного проекта, участники движения "Петербург - город перемен", встретились по этому случаю с губернатором Александром Бегловым.

"Световое изображение в Кузнечном переулке, на стене здания, в котором расположен музей писателя, положило начало новому художественному проекту. Идею предложила молодёжная группа, её поддержали местные жители, а исполнительные органы власти города воплотили", - прокомментировал событие глава города.

Осуществили идеи художников чиновники из КГА и сотрудники предприятия "Ленсвет". Граффити на доме Достоевского легли в основу целой концепции: в ближайшем будущем другие дома в центре могут украсить световыми граффити, изображающими знаменитых петербуржцев или популярные произведения искусства. Наносить их на стены при помощи красок и кистей городской закон запрещает.

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