Улицу Рубинштейна подготавливают ко введению платной парковки

На улице Рубинштейна продолжаются работы по введению платной парковки, оповестили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. В ближайшее время будет оформлено свыше 100 мест для стоянки автомобилей, за которую необходимо будет платить: все обозначат специальной разметкой и выделят знаками.

"Согласно схеме организации дорожного движения, на улице Рубинштейна запланировано создание 104 платных парковочных мест, 11 из которых – для бесплатного размещения транспортных средств инвалидов и перевозящих их лиц", – уточнили в Смольном.

До конца текущей недели на улице появятся паркоматы для оплаты остановки. Кроме того, оплатить простой автомобиля можно будет с помощью смс-пополнения (по номеру 2722), через приложение "Парковки Санкт-Петербурга" или через личный кабинет на сайте parking.spb.ru.

Напомним также, недавно городские власти известили о внедрении на главной барной улице Северной столицы платной стоянки для ТС. Жильцы Рубинштейна смогут оставить свои авто на местах смогут, лишь купив специальный абонемент.