Беглов отметил постепенное восстановление рынка труда

Петербургский губернатор Александр Беглов заявил о том, что уровень городской безработицы, сопутствующей пандемии коронавируса, постепенно становится менее критичным. При этом по-прежнему, подчеркнул чиновник, нужнее всего специалисты в областях здравоохранения, строительства, торговли и производства.

"Пандемия привела к сокращению рабочих мест, но сегодня уже наблюдается восстановление рынка труда, число безработных снижается, а количество вакансий растет", - произнес он в эфире авторской программы на "Радио России - Петербург".

Беглов, отмечая, что петербуржцы проявили себя в пандемию как "добрые и отзывчивые люди с большим сердцем", видит достаточно оснований для того, чтобы волонтерское движение расширялось. Отдельно он похвалил автоволонтеров, развозящих участковых врачей по домам амбулаторных больных.

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