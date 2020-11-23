Бывший главный криминалист МВД получил восемь лет колонии за мошенничество

Суд в Москве приговорил бывшего начальника экспертно-криминалистического центра при МВД Петра Гришина к восьми годам колонии, сообщает "Интерфакс". Его также оштрафовали на 1,5 млн рублей и лишили звания генерала-лейтенанта полиции.

Находясь в должности, Гришин участвовал в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе со своим бывшим заместителем Олегом Мазуром он нанес ущерб бюджету более чем на 64 млн рублей, которые с них тоже взыскали. Подельник получил семь лет колонии. Такой же срок достался еще одному фигуранту дела, бизнесмену Сергею Нарутову.

Высокопоставленные полицейские заключали госконтракты с фирмами, подконтрольными Нарутову, по завышенным ценам. Таким образом закупалось криминалистическое оборудование для центра, который возглавлял Гришин. Под следствием он находился с декабря 2017 года.