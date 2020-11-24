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10:27

В Госдуму внесен законопроект о штрафах за нарушение закона об изоляции рунета

фото ЗакС политика В Госдуму внесен законопроект о штрафах за нарушение закона об изоляции рунета

Депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о штрафах для операторов связи за нарушение закона об устойчивой работы рунета, документ опубликован в базе данных Госдумы.

Нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации в сети связи технических средств противодействия угрозам устойчивости интернета в России может обернуться для операторов штрафами в 15 - 30 тысяч рублей для должностных лиц, 30 - 50 тысяч – для индивидуальных предпринимателей, 300 – 500 тысяч – для юридических лиц.

При повторных нарушениях штрафы могут увеличиться в два раза: 30 – 50 тысяч для должностных лиц, 60 – 100 тысяч для индивидуальных предпринимателей и 600 тысяч – 1 млн для юрлиц. Также предусматривается приостановка лицензии операторов на срок до 90 дней.

В Роскомнадзоре заявили, что одна из основных целей закона - обеспечение стабильной работы Рунета при отказе в доступе к зарубежным корневым серверам и маршрутной информации. Для обеспечения устойчивости рунета операторы должны предоставлять РКН техническую информацию, необходимую для принятия мер в случае таких чрезвычайных ситуаций.

"Отказ от предоставления одним оператором может поставить под угрозу связность сети в целом", - заявили в Роскомнадзоре.

Закон об устойчивом рунете вступил в силу в 2019 году. ему, маршрутизация трафика должна быть перестроена так, чтобы объем передаваемых за рубеж данных был сокращен. По официальной версии, это необходимо, чтобы российский интернет бесперебойно функционировал даже в случае невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. Еще на стадии внесения в Госдуму инициатива вызвала дискуссию о государственном регулировании интернета в России.


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