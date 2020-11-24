В Петербурге осталось менее 10% свободных коек для пациентов с COVID-19

Петербург оказался в числе шести регионов России, в которых сложилась наиболее критичная ситуация с местами в больницах для пациентов с коронавирусом, передает "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

В Петербурге занято 90,3% коечного фонда для зараженных коронавирусом, сообщила Голикова. В Ивановской области заняты 92% коек, в Орловской – 92,7%, в Коми – 90,6%, в Мордовии – 92,1%, в Крыму – 93,6%.

Всего по России на утро 23 ноября было занято 78,2% коек, сказала Голикова. В общей сложности по стране развернуто более 274 тысяч коек, из них более 150 тысяч оснащены подачей кислорода и более 31 тысяч – аппаратами ИВЛ.

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает значительно расти. За последний день зафиксировано более 3 тысяч новых случаев заражения, всего болеют, по официальным данным, более 38 тысяч петербуржцев.