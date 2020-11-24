Власти Ленобласти опубликовали проект будущей развязки у метро "Кудрово"

Администрация Ленобласти разместила на своей официальной странице "ВКонтакте" видео, на котором демонстрируется, как будет выглядеть дорожная развязка, ведущая от Мурманского шоссе в Южное Кудрово: представленный на записи проект уже направлен на экспертизу.

Согласно проекту, развязка будет включать в себя возведение нескольких улиц, проездов и съездов, а также благоустройство участка у территории будущей станции метро "Кудрово".

Ранее Смольный отложил проведение конкурса на проектирование оранжевой ветки метро от "Улицы Дыбенко" до Кудрово. В КРТИ тогда сообщили, что конкурс не будет проведен только в 2020 году. В свою очередь в областном комитете по транспорту уточнили, что плановый срок - весна 2021 года.