Беглов представил в Смольном нового куратора из полпредства

Заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Вадим Леонтьев будет курировать вопросы Петербурга и Ленинградской области.

Губернатор Петербурга Александр Беглов представил его перед началом заседания городского правительства 24 ноября. Леонтьев заявил, что готов подставить членам правительства свое плечо.

Ранее за озвученные вопросы в полпредстве СЗФО отвечала другой замполпреда Любовь Совершаева. Ей предстоит курировать Центр управления регионом, новый контролирующий орган, который начнет работу в Петербурге с 1 декабря.

Леонтьеву 38 лет. Свой пост он занимает с ноября 2018 года. Ранее он работал в администрации президента начальником департамента по работе с регионами Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а до этого начальником департамента по вопросам внутренней политики аппарата полпреда ЦФО.

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