18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:55

Беглов представил в Смольном нового куратора из полпредства

фото ЗакС политика Беглов представил в Смольном нового куратора из полпредства

Заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Вадим Леонтьев будет курировать вопросы Петербурга и Ленинградской области.

Губернатор Петербурга Александр Беглов представил его перед началом заседания городского правительства 24 ноября. Леонтьев заявил, что готов подставить членам правительства свое плечо.

Ранее за озвученные вопросы в полпредстве СЗФО отвечала другой замполпреда Любовь Совершаева. Ей предстоит курировать Центр управления регионом, новый контролирующий орган, который начнет работу в Петербурге с 1 декабря.

Леонтьеву 38 лет. Свой пост он занимает с ноября 2018 года. Ранее он работал в администрации президента начальником департамента по работе с регионами Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а до этого начальником департамента по вопросам внутренней политики аппарата полпреда ЦФО.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:49 Пресненский суд отклонил иск Twitter к российскому приставу о штрафе в 4 млн рублей

14:48 Глава Роспотребнадзора: Российские вакцины очень хороши, я рекомендую обязательно привиться

14:31 Гособвинение просит отправить экс-главу Марий Эл на 17 лет в колонию сторогого режима

14:20 Четырбоку удалось добиться выделения специальных мест для городского стрит-арта

13:46 Муниципал: Оппозиционного депутата МО "Нарвский округ" могут лишить мандата

13:45 Смольный начал готовиться к переводу школ на удалёнку

13:42 Житель Колпино взял в заложники шестерых детей

13:22 Суд вернул жалобу ФБК на бездействие ФСБ из-за отказа возбудить дело об отравлении Навального

13:21 Акциониста Крисевича хотят отчислить из РУДН за акцию с распятием

13:15 Активистку Яну Антонову в третий раз оштрафовали по делу о "нежелательной организации"

12:50 Песков назвал ситуацию с коронавирусом в России усложненной, но контролируемой

12:47 На карантин отправились ещё два петербургских класса: всего на вынужденной дистанционке 65

12:41 Петербургское метро не будет работать в новогоднюю ночь

12:25 Смольный одобрил новые льготы для инвесторов

12:22 Шишкина призвала отказаться от повышения цен на проезд по ЗСД

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru