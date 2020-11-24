Голикова: Массовая вакцинация населения от коронавируса планируется с 2021 года

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в России заявила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса намечена на 2021 год, передает "Интерфакс".

По словам Голиковой, до конца 2020 года планируется выпустить более 2 млн доз вакцины "Спутник V", разработанной центром имени Гамалеи. В гражданский оборот с момента регистрации препарата в августе уже выпущено более 117 тысячи доз, добавила вице-премьер.

"Массовая вакцинация населения планируется с 2021 года. При этом я хочу обратить внимание, что в соответствии с законодательством РФ вакцинация носит добровольный характер", - сказала Голикова.

"Спутник V" стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса: о ее регистрации объявили 11 августа. При этом пока продолжаются клинические исследования. 19 ноября стало известно, что Россия подала заявку на регистрацию вакцины в ВОЗ.