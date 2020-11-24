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12:17

Главой администрации Выборгского района Ленобласти стал Ильдар Гилязов

фото ЗакС политика Главой администрации Выборгского района Ленобласти стал Ильдар Гилязов

Совет депутатов Выборгского района единогласно избрал Ильдара Гилязова на должность руководителя муниципальной администрации, информирует пресс-служба правительства Ленинградской области.

Временно исполнять свои обязанности Гилязов начал ещё 12 ноября, до этого он был депутатом областного парламента.

Напомним, место главы администрации областного Выборгского района стало вакантным сразу после ареста и последовавшей за ним отставки Геннадия Орлова.

Экс-управленца задержали в рамках расследования дела о коррупционном скандале вокруг хищения 700 млн рублей из бюджета Выборга. Уйти с занимаемого поста он решил после ареста своего коллеги – бывшего руководителя местного комитета финансов Александра Болучевского, которого обвиняют в мошенничестве.

Вскоре после начала расследования в конце октября под Выборгом застрелили бизнесмена, муниципального депутата Александра Петрова, которого неформально именовали "хозяином Выборга".

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