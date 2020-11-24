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12:22

Шишкина призвала отказаться от повышения цен на проезд по ЗСД

фото ЗакС политика Шишкина призвала отказаться от повышения цен на проезд по ЗСД

Лидер "Справедливой России" в Петербурге Марина Шишкина обратилась к гендиректору ООО "Магистрали северной столицы" с просьбой отказаться от повышения цен на проезд по Западному скоростному диаметру, сообщили представители партии.

Накануне стало известно, что цены на проезд по ЗСД вырастут с 1 декабря. Тариф на проезд легковых автомобилей без транспондера вырастет с 150 до 200 рублей за одну зону. Владельцам грузовиков придется платить 350 рублей, прицепов – 400. Цены на проезд по транспондеру в среднем подорожает на 10%.

"В ситуации, когда ежегодно за счет бюджетных средств Петербурга, то есть за счет горожан, концессионер и так получает недополученную прибыль – а в предыдущие годы это были суммы от 3,7 млрд до 5,2 рублей в год, - о каком увеличении тарифов на проезд по ЗСД может идти речь?! Особенно сейчас, когда тысячи петербуржцев из-за пандемии потеряли работу и источники дохода", - заявила Шишкина.

По ее словам, вместо этого не помешало бы решить проблему на съездах с ЗСД, особенно на съезде на Богатырский проспект, где водителям часто приходится простаивать в больших пробках.

"Убеждена, что тарифы на проезд должны быть заморожены, в противном случае ездить по столь дорого обходящемуся городскому бюджету ЗСД будет просто некому", - подчеркнула Шишкина.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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