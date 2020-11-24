Песков назвал ситуацию с коронавирусом в России усложненной, но контролируемой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с эпидемией коронавируса в России контролируема, хотя система здравоохранения работает "в режиме сильной перегрузки", передает РИА "Новости".

"Система здравоохранения работает, безусловно, в режиме сильной перегрузки, но тем не менее, за исключением некоторых проблемных регионов, о которых также говорила [вице-премьер] Татьяна Голикова, все-таки ситуация остается контролируемой", - сказал Песков.

В числе "некоторых проблемных регионах", где свободны менее 10% коек, подготовленных для пациентов с коронавирусом, Голикова назвала и Петербург. Песков, комментируя ее слова, заявил, что это "текущие проблемы".

"Совершенно понятно, что нужно делать, и правительство, вы видите, достаточно регулярно принимает такие оперативные меры", - сказал он.

По словам Пескова, ситуация продолжает "становится более сложной". "Дело в том, что, опять же, это такой эпидемиологический вызов, с которым столкнулись все страны мира, и ни в новой, ни в новейшей истории еще человечество не сталкивалось", - отметил представитель Кремля.

Голикова сообщала, что суточный показатель прироста заболеваемости коронавирусом с 1 октября по 23 ноября увеличился в 2,8 раза. Так, за последние сутки было выявлено 24 326 новых случаев заражения, из них впервые более 3 тысяч – в Петербурге.