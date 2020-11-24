Активистку Яну Антонову в третий раз оштрафовали по делу о "нежелательной организации"

Краснодарский суд вновь оштрафовал на 15 тысяч рублей экс-координатора местной "Открытой России" Яну Антонову по делу о сотрудничестве с "нежелательной организацией" (ст. 20.33 КоАП), проинформировали в "Правозащите Открытки".

Согласно постановлению суда, в 2019 году Антонову запостила у себя в Facobook 30 заметок "проекта иностранной неправительственной организации Open Russia - MBK media (МБХ медиа)". Утверждается, что обозначенная организация в РФ считается "нежелательной".

В заметках шла речь о нехватке мест в школах Екатеринбурга, о послании президента Федеральному собранию и про обманутых дольщиков.

"То есть социальные темы, которые Яна репостила на своей странице в Facebook. Постановление, на наш взгляд, незаконное и необоснованное. Непременно обжалуем, потому что прокуратура ссылается на решение по административке другого мирового суда, а у нас постановления мировых судов не являются источником права", - уточнила в разговоре с "МБХ медиа" юрист Анастасия Буракова.

Кроме того, добавила Буракова, в числе "нежелательных организаций" отсутствует "МБХ медиа". Более того, Антоновой вменили репосты за 2019 год, соответственно, срок привлечения к ответственности уже давно истек.

Напомним, Антонову уже трижды штрафовали по статье 20.33 КоАП. Последний раз, 2 октября, её приговорили к 240 часам обязательных работ по уголовному делу о работе на "нежелательную организацию" (статья 284.1 УК).