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13:21

Акциониста Крисевича хотят отчислить из РУДН за акцию с распятием

фото ЗакС политика Акциониста Крисевича хотят отчислить из РУДН за акцию с распятием

Петербургский акционист Павел Крисевич сообщил ЗАКС.Ру, что дисциплинарная комиссия РУДН 24 ноября решила отчислить его за активистскую деятельность. В частности, претензии касались его акции у здания Московского ФСБ с распятием, уточнил Крисевич. По его словам, на комиссии ему заявили, что он осознанно провел мероприятие и знал, что его за это могут отчислить.

- Мне там говорили всякое разное, что я не подпадаю под правильный образ студента, что я борюсь с властью, что РУДН теперь знаменит только тем, что здесь учится акционист Павел Крисевич. Говорили, что так нельзя, что никак я не изменюсь, что делал я все обдуманно, знал, что так будет, и поэтому можно взять и отчислить меня, - рассказал акционист.

Также на комиссии утверждали, что он якобы оскорбил чувства верующих своей акцией, добавил Крисевич. По его словам, как таковых религиозных мотивов в акции не было. Акционист уверен, что руководство университета найдет в уставе вуза формальные причины для отчисления. При этом, отметил Крисевич, они не учитывают его успехи в учебе:

- Они даже не обращают внимание на то, что у меня оценки хорошие: 4 и 5, в общежитии я живу нормально, конфликтов никаких не было во время учебы.

Окончательное решение по этому вопросу должен принять ректор университета, уточнил Крисевич. Он отметил, что уже обратился к правозащитной группе "Агора" и намерен судиться, если его все же отчислят. 

Пресс-служба РУДН на звонок ЗАКС.Ру не ответила. 

Напомним, акцию с распятием Крисевич провел 5 ноября. Он в образе Иисуса Христа забрался на крест, вокруг которого горели дела политических заключенных. Акциониста задержали сотрудники полиции, а на следующий день суд арестовал его на 15 суток. 

фото: RUPRESSION / Telegram

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