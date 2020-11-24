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13:22

Суд вернул жалобу ФБК на бездействие ФСБ из-за отказа возбудить дело об отравлении Навального

фото ЗакС политика Суд вернул жалобу ФБК на бездействие ФСБ из-за отказа возбудить дело об отравлении Навального

Лефортовский суд Москвы вернул жалобу Фонда борьбы с коррупцией на бездействие ФСБ, которая отказалась возбудить дело об отравлении Алексея Навального, внимание на это обратило "МБХ медиа".

Представители суда заявили, что не могут разглашать причины возврата жалобы. Юрист ФБК Владлен Лось сообщил, что пока его не уведомляли о подобном решении.

Ранее ФСБ отказалась возбудить дело по ст. 355 УК РФ (разработка и накопление химического оружия). ФБК подавала заявление в службу после того, как эксперты ОЗХО пришли к выводу, что Навального отравили, вероятнее всего, новой версией яда "Новичок".

В конце августа Навальный впал в кому после того, как ему стало плохо в самолете Томск – Москва. Спустя три недели он пришел в себя в немецкой клинике "Шарите", куда его перевезли из больницы Омска. Сейчас он проходит восстановление в Германии.

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