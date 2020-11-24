18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:45

Смольный начал готовиться к переводу школ на удалёнку

фото ЗакС политика Смольный начал готовиться к переводу школ на удалёнку

Петербургский комитет по образованию ищет подрядчика, который бы обеспечил видеосвязь в городских школах, соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

В технической документации указывается, что на дистанционное обучение будут переведены практически 700 школ. Контракт с будущим подрядчиком будет действовать с 1 декабря по 31 мая 2021 года.

На обозначенные цели Смольный намерен потратить 45 млн рублей.

Днём ранее, напомним, петербургский Роспотребнадзор заверил градоначальника Александра Беглова, что необходимости в переводе всех школьников на дистанционку из-за складывающейся эпидобстановки на сегодняшний день нет.

Кроме того, вице-губернатор Ирина Потехина сообщала о возможности введения цикличной формы обучения, при которой две недели дети учились бы дома, а ещё две - в школе.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:48 Глава Роспотребнадзора: Российские вакцины очень хороши, я рекомендую обязательно привиться

12:50 Песков назвал ситуацию с коронавирусом в России усложненной, но контролируемой

12:47 На карантин отправились ещё два петербургских класса: всего на вынужденной дистанционке 65

11:58 Голикова: Массовая вакцинация населения от коронавируса планируется с 2021 года

11:55 Путин наградил ветерана ВОВ, собравшую для семей погибших от COVID-19 медиков свыше 4 млн рублей

11:13 В Петербурге осталось менее 10% свободных коек для пациентов с COVID-19

10:41 В Петербурге впервые выявили более 3 тысяч зараженных коронавирусом за день

9:29 Минцифры создало приложение для отслеживания контактов с зараженными коронавирусом

23 ноября, 19:26 Военный медцентр в полтора раза увеличил число коронавирусных коек

23 ноября, 18:59 Пойманная без маски петербургская пенсионерка побила полицейского


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:49 Пресненский суд отклонил иск Twitter к российскому приставу о штрафе в 4 млн рублей

14:48 Глава Роспотребнадзора: Российские вакцины очень хороши, я рекомендую обязательно привиться

14:31 Гособвинение просит отправить экс-главу Марий Эл на 17 лет в колонию сторогого режима

14:20 Четырбоку удалось добиться выделения специальных мест для городского стрит-арта

13:46 Муниципал: Оппозиционного депутата МО "Нарвский округ" могут лишить мандата

13:45 Смольный начал готовиться к переводу школ на удалёнку

13:42 Житель Колпино взял в заложники шестерых детей

13:22 Суд вернул жалобу ФБК на бездействие ФСБ из-за отказа возбудить дело об отравлении Навального

13:21 Акциониста Крисевича хотят отчислить из РУДН за акцию с распятием

13:15 Активистку Яну Антонову в третий раз оштрафовали по делу о "нежелательной организации"

12:50 Песков назвал ситуацию с коронавирусом в России усложненной, но контролируемой

12:47 На карантин отправились ещё два петербургских класса: всего на вынужденной дистанционке 65

12:41 Петербургское метро не будет работать в новогоднюю ночь

12:25 Смольный одобрил новые льготы для инвесторов

12:22 Шишкина призвала отказаться от повышения цен на проезд по ЗСД

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru