Смольный начал готовиться к переводу школ на удалёнку

Петербургский комитет по образованию ищет подрядчика, который бы обеспечил видеосвязь в городских школах, соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

В технической документации указывается, что на дистанционное обучение будут переведены практически 700 школ. Контракт с будущим подрядчиком будет действовать с 1 декабря по 31 мая 2021 года.

На обозначенные цели Смольный намерен потратить 45 млн рублей.

Днём ранее, напомним, петербургский Роспотребнадзор заверил градоначальника Александра Беглова, что необходимости в переводе всех школьников на дистанционку из-за складывающейся эпидобстановки на сегодняшний день нет.

Кроме того, вице-губернатор Ирина Потехина сообщала о возможности введения цикличной формы обучения, при которой две недели дети учились бы дома, а ещё две - в школе.

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