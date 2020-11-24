Гособвинение просит отправить экс-главу Марий Эл на 17 лет в колонию сторогого режима

Прокурор на заседании Нижегородского районного суда попросил приговорил бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова к 17 годам колонии, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.

По словам Трунова, гособвинение просит отправить Маркелова в колонию сторогого режима. Других фигурантов дела – гендиректор ООО "Телекомпания 12 регион"Наталью Кожанову и бывшего министра сельского хозяйства республики Ираиду Долгушеву – сторона обвинения просит приговорить к 10 годам и 4,5 годам колонии общего режима соответственно.

Маркелова задержали в 2017 году спустя неделю после того, как президент Владимир Путин освободил его от должности главы Марий Эл. Маркелова обвинили в получении взятки в более 235 млн рублей и незаконном хранении боеприпасов.