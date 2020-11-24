Пресненский суд отклонил иск Twitter к российскому приставу о штрафе в 4 млн рублей

Пресненский суд Москвы оставил без рассмотрения иск сервиса микроблогов Twitter к приставу-исполнителю Максиму Думакову с обжалованием решения о взыскании штрафа в 4 млн рублей, передает "Интерфакс".

По словам представительницы суда, решение связано с тем, что аналогичное дело рассматривал Мещанский суд. Напомним, последний также отклонил иск Twitter 16 ноября.

Twitter подал иски в Мещанский и Пресненский суды Москвы в октябре, ответчиком был заявлен пристав Максим Думаков. Поводом стал штраф в 4 млн рублей, который Twitter обязали выплатить в феврале за то, что сервис не перенес сервера с данными российских пользователей на территорию РФ. Тогда же был оштрафован Facebook – тоже на 4 млн рублей, за то же самое правонарушение. ФССП возбудило производство в отношении Twitter в июне.