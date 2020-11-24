ЦИК намерен рекомендовать Наталью Чечину на пост главы Горизбиркома Петербурга

Центризбирком собирается рекомендовать кандидатуру Натальи Чечиной на пост председателя Горизбиркома Петербурга, передает РИА "Новости" со ссылкой на зампредседателя ЦИК Николая Булаева.

Булаев утвердительно ответил на соответствующий вопрос. В опубликованном на сайте ЦИК проекту поветки дня, вопрос о кандидатуре на должность главы ГИК будет рассмотрен на заседании 25 ноября.

Накануне, 23 ноября, губернатор Петербурга подписал постановление о назначении Чечиной членом комиссии с правом решающего голоса. Перед этим включить в состав ГИК ее рекомендовал Центризбирком. Чечина – глава администрации Курортного района.

Пока место главы ГИК остается вакантным после того, как этот пост покинул Виктор Миненко. За день до увольнения Беглов наградил его орденом Почета, что возмутило главу ЦИК Эллу Памфилову, критиковавшую Миненко и его подчиненных за проведение выборов в 2019 году.

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