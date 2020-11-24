Суд отказался переводить Израйлита в СИЗО из-под домашнего ареста

Смольнинский суд Петербурга отказался перевести бизнесмена Валерия Израйлита из-под домашнего ареста в СИЗО по ходатайству управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

ФСИН настаивала, что Израйлит нарушал условия домашнего ареста. Несколько раз было замечено, что выданный ему электронный браслет не был активен в ночные периоды времени. Сам Израйлит пояснил, что сидел дома, никуда не выходил, браслет был при нем. Суд счел претензии ФСИН неубедительными.

Израйлита перевели под домашний арест в марте. Его обвиняют в поставке некачественных труб для строительства одноименного порта в Ленобласти и выводе денег за границу.

В 2019 году выяснилось, что поводом для возбуждения дела стала декларация об амнистии капитала, которую ФСБ изъяла из центрального аппарата ФНС. В ней Израйлит задекларировал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета.

При этом с 2015 года действует закон об амнистии капитала, согласно которому бизнесмены при добровольной декларации зарубежного капитала освобождаются от ответственности по ряду статей УК. В том числе – по статьям об уклонении от репатриации денежных средств, о неуплате таможенных платежей, налогов и сборов, о неисполнении обязанностей налогового агента, о сокрытии денежных средств и имущества организации.