Взявший в заложники собственных детей житель Колпино сдался полиции

Проживающий в Колпино мужчина, несколькими часами ранее взявший в заложники собственных детей, после переговоров решил сдаться сотрудникам правоохранительных органов, уведомляют ТАСС и РИА "Новости".

Несовершеннолетние покинули квартиру после разговора злоумышленника с прокурором Колпинского района, уточняет Telegram-канал "Mash на Мойке".

СМИ ранее сегодня сообщали, что мужчину в последнее время штрафовали за распитие спиртных напитков в общественном месте. Кроме того, он может состоять на учете в ПНД.

Оцепление вокруг дома, в котором проживала семья, снято.