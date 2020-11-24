Смольный откажет в выдаче продуктовых наборов детям, учащимся по "смешанному" типу

Петербургские власти не будут предоставлять школьникам, учащимся по "смешанному" формату, продуктовые наборы. Соответствующая практика уже применялась весной, когда школы также переводились на удалёнку.

"Петербургский дневник", ссылаясь на полученную от комитета по образованию информацию, уточняет, что согласно действующему законодательству выдача продуктов и выплата компенсаций не полагается детям, которые учатся на и дому, и в школе - по воле собственных родителей.

Отмечается, что на сегодняшний день рано говорить об очередной выдаче наборов, так как в городе продолжится смешанное обучение школьников.

Пока что на дистанционку по "смешанному" типу ушли 12,8 тысяч детей.

Днём ранее, напомним, петербургский Роспотребнадзор заверил градоначальника Александра Беглова, что необходимости в переводе всех школьников на дистанционку из-за складывающейся эпидобстановки на сегодняшний день нет.