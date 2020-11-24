The Insider: После ухода из Госдумы доходы экс-спортсменки Кабаевой в НМГ выросли в 70 раз

После того, как бывшая олимпийская чемпионка Алина Кабаева покинула стены Государственной думы в 2014 году, где пребывала в должности депутата, и получила пост председателя совета директоров Национальной медиа группы, её доходы выросли в 70 раз, выяснили журналисты The Insider.

Так, как указывается в якобы "слитой" в открытый доступ базе ФНС, в 2018 году экс-парламентарий могла заработать свыше 785 млн рублей, что, к примеру, в 10 раз больше, чем получает на аналогичном посту руководитель совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер.

Официально медиахолдинг не раскрывает заработок своего совета директоров. На соответствующий запрос издания в компании предпочли не отвечать, в связи с чем невозможно точно определить, часто ли Кабаева получает подобные выплаты.

До того, как стать главой совета директоров НМГ, бывшая чемпионка в течение шести лет возглавляла общественный совет компании.

Напомним, НМГ принадлежат акции РЕН ТВ, изданием "Известия", долями в Пятом Канале и множестве других медиакомпаний. Сам же холдинг, согласно базе СПАРК, принадлежит банку "Россия" Юрия Ковальчука.

Фото: НМГ