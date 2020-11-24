СК возбудил дело о захвате детей в заложники в Колпино

Управление Следственного комитета по Петербургу возбудило уголовное дело после того, как мужчина захватил в заложники шестерых детей в Колпино.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении несовершеннолетнего). В СК рассказали, что в правоохранительные органы обратилась местная жительница, сообщив, что ее сожитель не пускает в квартиру, где находятся шестеро детей, и угрожает ей их убийством.

Напомним, мужчина все же сдался полиции спустя несколько часов переговоров с полицией. Ранее его штрафовали за распитие спиртных напитков. Дети направлены в медучреждение для профилактического осмотра и оказания психологической помощи.