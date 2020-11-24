Члены ГИК поделились своим мнением о выдвижении Чечиной в главы комиссии

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что "очень хорошо" относится к кандидатуре главы Курортного района Натальи Чечиной на должность председателя Горизбиркома. Предложить назначить ее на этот пост планирует Центральная избирательная комиссия, как ранее подтвердил зампред ЦИК Николай Булаев.

- Мы давно знакомы, еще в бытность Натальи Валентиновны замглавы Курортного района, и работали как-то, и по выборам сталкивались. Лично я хорошо отношусь, я так думаю, что и абсолютное большинство членов комиссии также неплохо [относятся к кандидатуре Чечиной], - заявил Краснянский.

Член ГИК уверен, что руководитель района справится с должностью председателя Горизбиркома. Другой вопрос - что о ее работе будет думать Центризбирком "годика через два", отметил Краснянский.

Его коллега по Горизбиркому Олег Зацепа заявил ЗАКС.Ру, что подробно не знаком с Чечиной и ее работой. При этом, он "совершенно благоприятно" смотрит на то, что она может возглавить ГИК, сообщил Зацепа. По его мнению, у Чечиной нет препятствий, чтобы справиться с постом руководителя избиркома.

Лично не знаком с главой Курортного района и член ГИК от Партии Роста Алексей Березин, отметил он в разговоре с ЗАКС.Ру. Однако, он надеется, что в этот раз городу повезет с кандидатурой председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

- Нам остается только надеяться. Многие с ней лично не знакомы. В принципе, та репутация, которая известна из средств массовой информации, она достойная с точки зрения ее трудового пути. А как получится - посмотрим, - сказал Березин.

Член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская заявила ЗАКС.Ру, что впервые услышала о Чечиной, когда в СМИ появилась информация о ее возможном назначении в состав Горизбиркома. Покровская, по ее словам, ничего против Чечиной лично не имеет, но предложение ЦИК не поддерживает из-за действующего подхода к формированию избиркома. Член ГИК напомнила, что Центризбирком всегда рекомендует на пост главы Санкт-Петербургской избирательной комиссии тех, кого сама и рекомендовала в состав избиркома. В данном случае - это Наталья Чечина, а работу ее предшественников сам Центризбирком неоднократно критиковал.

- Я считаю, что характер работы комиссии может измениться только в том случае, если будут изменены подходы к ее формированию, в том числе, к назначению руководящего состава. Назначать человека, который находился до сих пор в прямом подчинении, я бы сказала, даже в такой тесной административной связи с действующим губернатором, который потом будет избираться под руководством комиссии, это, как минимум, неправильно, - считает Покровская.

Она уточнила, что губернаторские выборы будет проводить уже другой состав Горизбиркома. Действующие же члены ГИК в 2021 году организуют выборы в Законодательное собрание Петербурга, в составе которого крайне заинтересован любой глава города, уверена представительница "Яблока" в избиркоме.

Центральная избирательная комиссия намерена рекомендовать Чечину в председатели Горизбиркома на заседании 25 ноября. Решение о главе потом должны принять сами члены избиркома на тайном голосовании. Если они проголосуют против Чечиной, то ЦИК обязан будет выдвинуть нового кандидата.

В настоящий момент на сайте администрации губернатора не опубликована информация о том, что Чечина больше не занимает должность главы администрации Курортного района. При этом, постановление о ее назначении членом Горизбиркома опубликовано 23 ноября.

София Саттарова